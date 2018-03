Dupa Marea Britanie, si Statele Unite, Canada, alaturi de alte 14 state europene, inclusiv Romania, anunta ca vor expulza diplomati rusi de pe teritoriul tarilor lor - VIDEO

Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat astazi ca 14 state europene au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova. Oficialul a precizat ca in perioada urmatoare ar putea fi luate si alte masuri.

Donald TUSK, PRESEDINTELE CONSILIULUI EUROPEAN: “In urma discutiilor de saptamana trecuta, Consiliul European a decis ca vom reactiona la actiunile Rusiei, iar astazi, 14 state mebre ale UE au hotarat expulzarea diplomatilor rusi.”

Printre tarile care au anuntat expulzarea diplomatilor se numara Franta, Germania si Polonia, de unde vor pleca cate 4 diplomati, din Ucraina 14, din Lituania si Cehia cate 3, din Danemarca, Olanda si din Italia cate 2, iar din Romania, Croatia, Finlanda si Letonia cate 1. Statele Unite va expulza un numar record de diplomati – 60 in total.

In plus, consulatul Rusiei din orasul Seatlle va fi inchis. Moscova a declarat ca deciziile luate de aceste tari sunt niste provocari si ca pregateste un raspuns. La inceputul acestei luni, Serghei Skripali, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii, si fiica lui Iulia de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra.

Cei doi ar fi fost atacati cu o substanta neurotoxica. Acest incident a provocat o grava criza in relatiile dintre Moscova si Londra urmata de expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie. Moscova, care neaga ca ar fi implicata, a trimis acasa un numar egal de diplomati britanici.