Dupa o lupta de cateva luni cu o pneumonie severa, renumitul actor si regizor, Oleg Tabakov, s-a stins pe patul de spital la varsta de 82 de ani

Dupa o lupta de cateva luni cu o pneumonie severa, renumitul actor si regizor, Oleg Tabakov, s-a stins in aceasta seara pe patul de spital la varsta de 82 de ani. Artist al poporului URSS, Tabakov a jucat in peste 100 de filme rusesti cum ar fi Moscova nu creede in lacrimi sau 12 scaune.