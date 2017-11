Dupa sangerosul atac de la o moscheie din peninsula Sinai, autoritatile au inceput o operatiune antiterorista - VIDEO

Atacul ar fi fost comis de circa 30 de indivizi, care aveau cu ei steaguri ale gruparii teroriste Statul Islamic. Acestia au detonat o bomba in moschee, iar apoi au impuscat in credinciosii care se rugau. Potrivit ultimelor date, 305 oameni au murit, iar 130 au fost raniti. Printre victime sunt multi copii si batrani. Autoritatile spun ca este unul dintre cele grave atentate comise in Egipt. In tara este zi de doliu.