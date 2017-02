Dupa scandalul provocat de ordonanta de urgenta abrogata de guvernul roman, Ministrul Justitiei si-a dat demisia - VIDEO

Dupa scandalul provocat de ordonanta de urgenta adoptata, iar apoi abrogata de guvernul roman, Ministrul Justitiei si-a dat astazi demisia. Florin Iordache insa nu a vrut sa faca multe comentarii despre decizia luata. Pe de alta parte, protestatarii care ies in strada cer demisia intregului Guvern. Au fost cateva mii aseara in centrul Bucurestiului, care, pe langa scandari au trebuit si sa curate zapada in locul in care s-a tinut mitingul.