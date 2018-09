Dupa taifunul devastator, care a facut ravagii in tara, Japonia a fost lovita de un cutremur de 6,7 grade pe Richter: cel putin 8 oameni au murit - VIDEO

La o zi de la taifunul devastator, care a facut ravagii in tara, Japonia a fost lovita in aceasta dimineata de un cutremur de 6,7 grade pe Richter. Cel putin 8 oameni au murit, peste o suta au fost raniti, iar cateva zeci de persoane sunt date disparute. In urma seismului, peste trei milioane de localnici au ramas fara curent electric si s-au produs alunecari masive de teren.