Dupa telefoane gravate cu chipul lui Vladimir Putin, in Rusia a aparut primul telefon ortodox. Cum arata si cat costa aparatul - VIDEO

O companie din Rusia, specializata in productia gadget-urilor de lux a venit cu ideea sa creeze modelul unui telefon ortodox. De Boboteaza, acesta a fost prezentat publicului. Carcasa telefonului este poleita cu aur, iar tastatura este incrustata cu diamante. Pe spate, este gravata o cruce si o inscriptie religioasa. Reprezentantii companiei spun ca s-au gandit deja cui sa-i ofere acest telefon drept cadou.

”Telefoanele cu o temă religioasă sunt o mare responsabilitate. De aceea am decis ca primul model să ajungă la capul Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Kiril al Rusiei.”

Serviciul de presa al Patriarhului insa a spus ca acesta nu are nevoie de un astfel de cadou. Modelul costa 1,5 milioane de ruble rusesti. In total, au fost confectionate 988 de astfel de telefoane, numarul reprezentand anul in care s-a facut crestinarea Rusiei. Anterior, rusii au prezentat o serie de iPhone-uri, gravate cu chipul lui Vladimir Putin.