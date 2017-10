Dupa Xenia Sobchak, inca o femeie va lupta pentru fotoliul de presedinte in Rusia. Ecaterina Gordon a anuntat ca se va inscrie in cursa electorala - VIDEO

”Ma numesc Ecaterina Gordon. Am 37 de ani si am decis sa ma folosesc de dreptul meu de a-mi inainta candidatura pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse.“

Ecaterina Gordon a recunoscut ca nu a votat nicioadata, dar stie exact cum ar trebui sa fie presedintele Rusiei. Mama a doi copii, Ecaterina Gordon spune ca va milita pentru drepturile femeilor.

"Suntem o tara de mame singure, la care nu se gandeste nimeni. Candva am participat la actiuni de opozitie si am incercat sa gasesc un numitor comun cu reprezentantii de la Kremlin. Am inteles ca toti sunt in aceeasi oala si, de fapt, isi satisfac ambitiile sau au vrut sa castige bani pe seama noastra. “

In fara de cariera de jurnalista, Ecaterina Gordon a incercat sa se lanseze si pe piata muzicala din Rusia. Ecaterina este a doua femeie, care a anuntat ca vrea sa devina sef de stat. Pe 19 octombrie, Xenia Sobchak si-a inaintat candidatura.

Alegerile prezidentiale in Rusia vor avea loc in martie, anul viitor. Analistii politici se asteapta ca Vladimir Putin sa se inscrie, din nou, in cursa, acesta inca nu a anuntat despre intentia de a candida. Putin ocupa functia de presedinte in Rusia pentru a treia oara.