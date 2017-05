Pe strazi s-au format mormane de zapada si se circula cu greu. Meteorologii spun ca in ultimii 40 de ani nu a mai nins in aceasta perioada a anului. E zapada si in orasul Novosibirsk. De ninsori au scapat insa locuitorii Moscovei, unde a fulguit la inceputul lunii. Temperaturile au mai crescuta in capitala rusa, iar sambata sunt prognozate 20 de grade Celsius.