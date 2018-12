E prieten cu Putin, a cumparat o casa de la Trump si a fost suspectat ca si-a ASASINAT partenerul de afaceri! Povestea incredibila a celui mai NEBUN patron din fotbal - FOTO

Rybolovlev a vandut 75% din companie iar in 2005 avea primul sau miliard. Doi ani mai tarziu, vanzarea a 12.75% din actiunile la Uralkali i-au mai adus 1 miliard de dolari. A inceput sa investeasca in arta, tehnologie, start-up-uri si locuinte. A cumparat vila din Hawaii a lui Will Smith cu 15 milioane de euro, un conac din Saint-Tropez cu 50 de milioane de euro. Si-a cumparat cel mai mare avion privat de pe piata cu 55 milioane de euro si un alt avion privat cu 30 de milioane de euro. Cand fiica lui a mers la studii in SUA, Rybolovlev a cumparat un penthouse in Manhattan cu 88 de milioane de dolari, cel mai scump apartament vandut vreodata in New York. Doi ani mai tarziu, i-a cumparat o insula in Grecia, Skorpios.

In 2008 au aparut primele semne ale implicarii lui Rybolovlev in Monaco - doua companii din Panama controlate de acesta au cumparat un apartament in tara cu 100 de milioane de euro. Doi ani mai tarziu, a cumparat alaturi de sotia lui un conact cu 19 milioane de euro. In 2006 a primit o lovitura dupa prabusirea unei mine Uralkali, avand loc 2 investigatii. Rybolovlev a parasit definitiv Rusia iar 3 ani mai tarziu a cumparat-o pe AS Monaco. Aflata in liga secunda in acel moment, aproape de faliment, Monaco a fost transformata de Rybolovlev, cel care a investit 326 de milioane de euro in club in urmatorii 2 ani si jumatate.

Divortul ce a urmat l-a lovit insa puternic iar investitiile la Monaco au fost temperate. Rybolovlev nu cunoaste alta limba in afara de rusa si in fiecare dimineata verifica un plan al zilei pus cu grija la punct de asistentul personal, Olga Khorobrykh, cea care ii planifica fiecare moment. Daca un drum catre aeroport ar urma sa dureze 16 minute, soferul sau face drumul inainte dus-intors pentru a vedea ce probleme de trafic pot sa apara! Rybolovlev este descris ca un om singuratic - a plecat de la propria petrecere aniversara la ora 9 seara!

Pasiunea pentru fotbal este reala, nu reprezinta doar o afacere. In 2015 a angajat un antrenor personal pentru a invata sa loveasca o mingea in mod corect! Niciodata nu mananca un iart pe care nu l-a deschis el, bea apa mereu dintr-o sticla noua iar bodyguard-ul sau este responsabil sa anunte restaurantul preferat cu o ora inainte ca Rybolovlev sa ajunga.

Rybolovlev este apropiat de Kremlin, mai ales de vice-presedintele Yuri Trutnev, cel care este reprezentant special al lui Vladimir Putin in est. Ambii provin din regiunea Perm, Rybolovlev sustinandu-l la alegerile din 2000 ce i-au adus postul de Guvernatorul al regiunii lui Trutnev.

Discretia este un element cheie pentru Rybolovlev, calendarul sau fiind confidential. Afacerile sunt conduse din centre de operatiuni din cele mai neasteptate locuri din lume. La banca din Monaco, Rybolovlev este beneficiarul a 15 conturi separate, majoritatea fiind atasate la companii localizate in paradisul fiscal. Rybolovlev este legat si de Cipru, acolo unde a cumparat cea mai mare banca, avand si cetatenie. In aceasta tara este inregistrata si compania care detine 66.65% din actiunile de la AS Monaco.

In 2017, Rybolovlev a cumparat o vila din Florida de la ... Donald Trump. A platit 95 de milioane de dolari pentru ea, desi Trump o cumparase cu 41 de milioane de dolari cu 4 ani mai devreme. Profitul obtinut de Trump nu ar fi reprezentat o surpriza atat de mare daca nu Procurorul Special, Robert Mueller, nu ar fi declansat o investigatie in modul in care campania prezidentiala a lui Trump a fost "ajutata" de Moscova. Suspiciunile au crescut dupa ce avionul lui Rybolovlev a fost depistat in Charlotte si Las Vegas in timp ce Trump avea campanie in aceste orase.

Rybolovlev a luat in calcul varianta de a forma o companie cu care sa cumpere echipa de fotbal New York Red Bulls si sa le permita celor de la Red Bull sa detina un pachet minoritar la AS Monaco. Nu este clar insa motivul pentru care planul nu a fost dus la bun sfarsit.