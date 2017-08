E sarbatoare in Italia. Incepe celebrul festival de film de la Venetia, unde sunt asteptate nume mari ale cinematografiei mondiale - VIDEO

De dimineata, la Venetia pregatirile erau in toi. S-au facut ultimele lucrari pentru Festivalul de Film, mai ales ca organizatorii au promis cea mai lunga lista de vedete din ultimii ani.

Alberto BARBERA, DIRECTOR FESTIVAL DE FILM DE LA VENETIA: "– Robert Redford, Jane Fonda, Judi Dench, Charlotte Rampling, Matt Damon in 2 pelicule. Este o listă lungă."

21 de pelicule concureaza pentru premiul mare, iar 7 sunt productii americane. Intre acestea si Suburbicon. Pelicula este regizata de George Clooney, un oaspete fidel al festivalului.

Alberto BARBERA, DIRECTOR FESTIVAL DE FILM DE LA VENETIA: "– A fost aici de atâtea ori, mult mai des decât oricine altcineva. Iubeşte Veneţia."

Pentru prima data la festival este asteptata Jennifer Lawrence. Pe covorul rosu vor pasi Penelope Cruz, dar si Robert Redford si Jane Fonda care vor fi premiati pentru intrega lor cariera. In acest an, vor fi sporite masurile de securitate, din cauza atacurilor teroriste care au loc in Europa. Festivalul de film de la Venetia este cel mai vechi si a ajuns in acest an la a 74-a editie.