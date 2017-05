Editorialista Daily Mail, reclamata la politie. Ce a scris despre musulmani pe Twitter dupa atacul din Manchester

Katie Hopkins a sustinut pe Twitter ca este nevoie de o "solutie finala" in cazul musulmanilor, mesajul ei fiind comparat de multi britanici cu planul germano-nazist de executare a genocidului impotriva evreilor in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Iritati de mesajul ei, cativa britanici au reclamat-o la politie. Editorialista si-a sters mesajul si l-a recompus.

Nu este singurul jurnalist cu pareri extremiste, lansate in spatiul public dupa atac. O editorialista The Telegraph, Allison Pearson, a cerut inchiderea in lagare a suspectilor de terorism "pentru a ne salva copiii".

Un jurnalist The Sun care a batut la usa unei familii afectate de atac, pentru un interviu, a fost agresat de rude si pus pe fuga, relateaza The Guardian.

Piers Morgan a starnit si el controverse dupa ce a scris intr-un editorial Daily Mail: "Criminalul din Manchester poate fi un lup singuratic, insa nu cred ca nu a stiut nimeni de el. Cum a spus Trump, musulmanii trebuie sa-i goneasca".