"Efectul Casa Alba". Cat de mult a imbatranit Barack Obama in cei opt ani de cand este presedintele SUA - FOTO

Ca in orice moment de bilant, oamenii compara fascinati imagini surprinse inainte si dupa. Ce se vede cu ochiul liber in aceste fotografii poarta numele de... "efectul Casa Alba". De obicei se traduce prin riduri si par alb, ori par... lipsa, dupa caz.

Sau cum formuleaza Michelle Obama: "Vulpita mea argintie..." Comediant: "Ti-a albit parul asa de mult, incat era sa-mi care cativa pumni la un miting al lui Trump."

Un medic din Cleveland sustine ca a gasit formula imbatranirii presedintilor.

Dr. Michael Roizen, Cleveland Clinic: "Un presedinte imbatraneste intr-un an cat alti oameni in doi. Si asta din cauza stresului."

Insa un expert in longevitate il contrazice categoric.

Jay Olshansky, expert longevitate: "Poate ca albesc si fac riduri mai repede decat altii din cauza stresului, dar cu siguranta nu li se scurteaza vietile."

Adevarul e ca fostii presedinti americani depasec binisor speranta de viata a muritorilor de rand. Priviti-l pe George Bush senior sarind cu parasuta la 90 de ani. Si democratul Jimmy Carter a trecut de 90 de ani.

Cat despre semnele foarte vizibile ale trecerii anilor:

Jay Olshansky, expert longevitate: "Stiti cevaa Daca fotografiati pe oricine la un interval de opt ani o sa constatati aceleasi transformari pe care le observati la presedinti."

Jeanne Moos: "Pe bunea Si ce dacaa Asta sunt tot eu, cea de acum 8 ani. Credeti ca viata grea de jurnalist specializat in reportaje haioase si-a luat tributula"

Unii incearca deja sa anticipeze care va fi amprenta lasata de mandatul prezidential asupra faimosului par al lui Donald Trump. Nu putem epuiza subiectul inainte sa precizam ca prima doamna pare sa fi fost imuna la "efectul Casa Alba".

Barack Obama: "Singura cale prin care puteti data pozele in care apare Michelle e sa va uitati la mine. Aici suntem in 2008, dincoace - dupa cativa ani, iar asta e facuta in urma cu doua saptamani..."

O metamorfoza de natura sa-l faca pe orice presedinte sa fuga de oglinzi si aparate de fotografiat, nu si pe Obama.