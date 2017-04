Egiptul declara stare de urgenta pentru 3 luni dupa masacrul de Florii. Cel putin 44 de oameni au fost ucisi de kamikaze ISIS

Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a declarat starea de urgenta pe o perioada de trei luni, in urma atentatelor Statului Islamic vizand doua biserici copte, atentate soldate cu cel putin 44 de morti. Seful statului egiptean a ordonat anterior mobilizarea armatei in toata tara.

Starea de urgenta creste semnificativ puterile fortelor de ordine si poate insemna si impunerea de restrictii asupra libertatii de miscare, insa inainte de a intra in vigoare trebuie aprobata si de Parlament, chiar daca acesta e dominat de sustinatorii lui el-Sisi. Presedintele egiptean a mai anuntat su formarea unui Consiliu Suprem de lupta impotriva terorismului si extremismului islamic.

Statul Islamic a revendicat atentatele cu bomba de la bisericile Sfantul Gheorghe din Tanta si Sfantul Marcu din Alexandria, precizand ca acestea au fost comise de kamikaze cu veste explozive. Gruparea terorista a amenintat, intr-un comunicat, cu noi atacuri.

Potrivit celui mai recent bilant prezentat de autoritatile egiptene, in biserica din Tanta ar fi murit 27 de oameni, iar 78 ar fi fost raniti, dintre care 6 in stare critica, iar in cea din Alexandria ar fi 17 morti si 48 de raniti, intre care 15 in stare critica.

Printre decedati se afla si 7 politisti, agentii impiedicand intrarea atacatorilor in biserica din Alexandria, salvand astfel poate sute de oameni, potrivit presei egiptene. Aceasta a prezentat si imagini cu momentul exploziei din Alexandria, in care se vede clar cum atentatorul se detoneaza atunci cand nu e lasat sa intre.

Cele doua atentate din duminica Floriilor sunt ultimele dintr-o serie vizand minoritatea copta din Egipt si par ca au fost comise in asa fel incat sa aiba un impact maximum, in timp ce credinciosii se adunau sa sarbatoreasca Floriile. Atacurile au fost comise cu trei saptamani inaintea vizitei Papei Francisc in Egipt, menita sa arate sustinerea Suveranului Pontif fata de minoritatea crestina din tara. Papa a condamnat atentatele in timpul slujbei de Florii.