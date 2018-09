Ei sunt "regii cimitirelor". Mafiotii care au terorizat un oras intreg au niste morminte spectaculoase - FOTO

Orasul Chicago are una dintre cele mai bogate istorii in ceea ce priveste lumea interlopa. Metropola americana a avut a doua cea mai importanta comunitate mafiota din USA, dupa New York. Daca acolo afacerile erau controlate de 5 familii, ce formau o Comisie, in Chicago puterea a apartinut unui singur om.

Aceasta a fost, in era prohibitiei, Al Capone, cel ce conducea orasul Chicago in anii 30-40 mai bine decat primarul, fiind cel mai puternic om din tara. Capone este un personaj istoria si datorita multiplelor portretizari in filme si seriale cu mafioti.

Italianul a condus orasul alaturi de locotenentul sau, Frank Nitto, si de unul dintre cei mai longevivi gangsteri din istorie, Tony Accard.

Primii doi, alaturi de Sam Giancana, cel care a condus lumea mafiota din Chicago timp de un deceniu, sunt inmormantati in acelasi cimitir din Chicago. Desi sunt morti de mai bine de 70 de ani, iar Giancana de peste 40 de ani, fostii mafioti au niste morminte impresionante, iesind in evidenta in sumbritatea cimitirului.

Al Capone si Sam Giancana sunt recunoscuti ca doi dintre cei mai violentilideri mafioti din istorie, conducand Chicago cu o mana de fier, fiind implicati in mai multe razboaie, atat cu legea cat si cu alte grupari.

Piatra funerara a lui Al Capone

Mormantul lui Frank Nitto

Cripta imensa in care este inmormantat Sam Giancana: