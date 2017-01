"El Chapo" a fost extradat in SUA. Acesta ar putea primi inchisoare pe viata pentru trafic de droguri si crima organizata

Anuntul ministerului de externe mexican a fost confirmat de ministerul justitiei de la Washington, conform Agerpres.

Dupa ce o instanta federala din Mexic a respins apelul lui Guzman impotriva extradarii, acesta a fost predat autoritatilor americane. In SUA il asteapta acuzatii de omor, trafic de droguri, crima organizata si spalare de bani, in statele California si Texas.

Poreclit "El Chapo" ("Scurtul"), Guzman era seful cartelului criminal din provincia Sinaloa din nord-estul Mexicului. El a fost arestat in ianuarie 2016 si incarcerat din nou in inchisoarea Altiplano, de unde evadase in 2015 printr-un tunel lung de peste un kilometru, prevazut cu sine, care pornea de sub dusul din celula sa. In mai anul trecut, Guzman a fost transferat in penitenciarul din Ciudad Juarez, in apropierea granitei cu Statele Unite.

Povestea celui mai mare traficant de droguri din lume:

AFP relateaza povestea vietii lui El Chapo. Nascut pe 4 aprilie 1957, in copilarie vindea portocale, caramele si racoritoare in Sinaloa natala. Mai tarziu a inceput sa cultive marijuana si mac pentru opiu, iar in cele din urma a ajuns cel mai cautat baron al drogurilor din intreaga lume. A fost recrutat de seful cartelului din Guadalajara, Miguel Angel Felix Gallardo, cunoscut ca "nasul" cartelurilor criminale moderne. In cateva decenii, dupa moartea lui Gallardo, Guzman a transformat cartelul din Sinaloa intr-o multinationala cu ramificatii pana in Europa si Asia.

Doua evadari spectaculoase i-au adus celebritatea internationala. Prima, intr-un cos de rufe murdare, a avut loc in 2001, dupa opt ani de detentie intr-un penitenciar de inalta siguranta. A doua, prin tunel, a urmat la numai un an si jumatate dupa o noua arestare: El Chapo si a treia sa sotie, Emma Coronel, castigatoare a unui concurs de frumusete, se ascundeau intr-o resedinta de lux din Mazatlan, impreuna cu fiicele lor gemene, nascute in SUA.

Guzman si-a construit o imagine de haiduc, ajutandu-i pe cei saraci si sfidandu-i pe cei bogati. Si-a eliminat fara mila concurentii, in razboaiele intre carteluri care inca nu s-au incheiat in Mexic. A intrat si in topul Forbes al celor mai bogati oameni de pe planeta. "Furnizez mai multa heroina, amfetamina, cocaina si marijuana decat oricine din lume. Am flote de submarine, avioane, camioane si nave", se lauda el intr-un interviu luat de actorul american Sean Penn si publicat in ianuarie 2016 de revista Rolling Stone. El Chapo este cantat ca un erou in balade populare mexicane, cu acompaniament specific de chitare si trompete, cunoscute sub numele de "narcocorridos", dedicate marilor traficanti de droguri.

Cartelul din Sinaloa isi continua afacerile si fara el. Noul sef este Ismael "El Mayo" Zambada, care la aproape 70 de ani n-a facut nici o zi de inchisoare.