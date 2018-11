El Chapo, distrus de fostul sau locotenent. Ce a dezvaluit Zambada, omul care ii vindea 100 de tone de cocaina anual

El Chapo este in plin proces in Statele Unite, acolo unde informatii importante apar in fiecare zi in care acesta se prezinta in instanta.

Mexicanul a avut parte de un soc azi, cand in boxa martorilor a stat Ismael Zambada, unul dintre oamenii sai de baza din perioada in care gurverna lumea traficului de droguri.

Zambada a depus marturie impotriva lui El Chapo, cei doi facand afaceri impreuna inca din 2001, dupa ce traficantul a scapat din puscaria Puente Grande.

Fost locotenent al lui El Chapo, Zambada s-a ocupat cu traficul de cocaina, vanzand pana la 100 de tone de cocaina in fiecare an in SUA, profitul fiind de ordinul miliardelor.

Acesta a explicat si cum se fac afacerile in acest domeniu:

"Cumperi 15 tone de cocaina cu 9 milioane de dolari de la cultivatori, te ocupi de transport iar apoi le vinzi in USA. In functie de unde ai cerere si de unde ai intrare, poti obtine 35 de milioane de dolari in LA, sau chiar 75 de milioane de dolari in New York", a declarat acesta.

Marturia lui Zambada il poate ingropa pe El Chapo, insa acesta si avocatul sau continua sa sustina ca toate sunt niste minciuni.