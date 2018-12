“El este adevaratul El Chapo!” Declaratie socanta dupa crima care a revoltat o lume intreaga

Senatorul John Kennedy, a lansat un atac dur asupra Printului Mohammed bin Salman pe care l-a comparat cu Joaquin "El Chapo" Guzman, fostul lider al cartelului Sinaloa care se afla in mijlocul procesului de la New York City. Atacul vine dupa summitul G20 din Argentina la care Printul Mohammed bin Salman a fost ignorat la pozele oficiale de catre ceilati lideri ai lumii in urma acuzatiilor ca a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi.





"Cu exceptia Israelului, toti liderii din Orientul Mijlociu sunt pirati. Noi rezolvam disputele cu alegeri, ei cu executii. Cred ca Printul Mohammed a dat ordinul (de asasinare), sau cel putin stia de el. Printul Mohammed, cred ca el a fost originalul El Chapo, serios" le-a spus Kennedy celor de la Fox News.

Conform presei americane, jurnalistul Jamal Khashoggi a fost torturat, ucis si apoi sectionat de catre agenti sauditi la Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul la inceputul lui octombrie.