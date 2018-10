El este cel mai cautat infractor din lume. SUA ofera 10 milioane de dolari recompensa pentru capturarea lui - FOTO

Orice informaţie despre şeful cartelului Jalisco Noua Generaţie', una dintre cele mai puternice şi periculoase grupări de narcotraficanţi din Mexic, este bine primită de Guvernul american, potrivit chicago.suntimes.com.

Ajuns la 52 de ani, „El Mencho” şi-a construit un adevărat imperiu. Cartelul condus de mexican care a acumulat, din anul 2011, anul când a fost fondat, o avere de 50 de miliarde de dolari, are legături cu organizaţii criminale din mai multe state.

These @DEALOSANGELES indictments deal a big blow to the #CJNG drug organization - which is considered one of the most violent+largest in Mexico+sends massive quantities of #coke, #meth, #heroin, #marijuana to the USA. Info or tips? Menchotips@usdoj.gov or call +1-213-237-9990 pic.twitter.com/z00PE21eyT