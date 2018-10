Elevul care si-a amenintat profesoara cu pistolul ca sa noteze prezenta lui in catalog a starnit idignare in toata Franta. Momentul a fost filmat - VIDEO

Un elev care si-a amenintat profesoara cu pistolul ca sa noteze prezenta lui in catalog a starnit idignare in toata Franta. Momentul a fost filmat, iar autoritatile incearca sa gaseasca acum masuri prin care sa pazeasca pedagogii de violenta. Intre timp, baiatul de 15 ani nu mai are voie sa se apropie de profesoara si va trebui sa se mute in alta localitate.