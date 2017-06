Elicopter al armatei bulgare, prabusit in Marea Neagra. O persoana a murit si alte doua au fost ranite

Un elicopter de tipul AS 565MB Panther al Fortelor navale bulgare s-a prabusit vineri in Marea Neagra in timp ce participa la exercitiile militare cu numele de cod Black Sea 2017.

Ministerul Apararii bulgar a precizat ca elicopterul s-a prabusit in jurul orei locale 12:30 (09:30 GMT) in timpul manevrelor militare la sapte mile est de gura de varsare a raului Kamcia in Marea Neagra. doi dintre membrii echipajului — Pavel Simeonov si Anatoli Apostolov — au suferit rani minore, in timp ce al treilea, comandantul Ghiorghi Anastasov a decedat, potrivit Euronews.

Cauzele prabusirii sunt investigate, au relatat autoritatile bulgare.