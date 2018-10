Elicopterul proprietarului echipei de fotbal Leicester City s-a prabusit langa stadionul clubului, dupa care a luat foc. Miliardarul thailandez se afla la bord impreuna cu fiica sa - VIDEO

Elicopterul a decolat ieri de pe terenul stadionului la o ora de la finala unui meci din Premier League. La scurt timp, aparatul de zbor s-a prabusit in parcarea arenei si a fost inghitit de o minge de foc. Masini de politie, pompieri si ambulante au sosit la locul accidentului pentru a stinge focul si a acorda primul ajutor ranitilor.

Unul dintre politistii care au intervenit, si-a riscat viata pentru a-i salva pe cei aflati in elicopter. Un martor l-a vazut pe acesta incercand sa sparga geamul pentru a intra in elicopter, iar ulterior, a aparut un alt om al legii cu un stingator.

Dupa cateva secunde cei doi s-au retras, pentru ca incendiul luase amplaore. Pe langa miliardarul tailandez si fiica sa, in aparatul de zbor se mai aflau doi piloti si o a cincea persoana, deocamdata necunoscuta. Nu exista informatii privind eventuali supravietuitori ai accidentului.

“M-am gandit ca a fost o zi grozava, iar apoi, totul s-a sfarsit. Probabil este cea mai neagra zi din istoria clubului de fotbal Leichester City.”

Cauza accidentului nu este cunoscuta deocamdata. Un martor a declarat ca a observat ca elicea de la coada aparatului de zbor nu functiona, ceea ce a facut ca elicopterul sa se roteasca in spirala inaintea prabusirii. Un alt martor a spus ca motorul aparatului de zbor s-ar fi oprit. Miliardarul thailandez a cumparat clubul Leicester in 2010, cand echipa evolua in liga a doua.

Sub patronajul sau, Leicester a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului englez, castigand campionatul din Premier League in sezonul 2015/2016.