Elita de la Hollywood a aflat nominalizarile la Oscar. La categoria cel mai bun film, pelicula “The Shape of Water” este considerat mare favorit - VIDO

Actorii si regizorii de la Hollywood au stat astazi cu sufletul la gura in asteptarea nominalizarilor la Oscar. Se pare ca favorit in acest an este filmul “The Shape of Water”, care a primit cele mai multe nominalizari – 13 la numar, printre care “Cel mai bun film”, “Cel mai bun regizor” si “Cea mai buna actrita in rol principal”.

Pelicula stiintifico-fantastica a regizorului mexican Guillermo del Toro, este despre povestea unei femei mute care se indragosteste de o creatura marina cu aspect uman, zamislita in laborator. Al doilea film care are cele mai multe nominalizari, 8, este “Dunkirk”, regizat de Christopher Nolan.

La categoria cel mai bun actor in rol principal se va duce o lupta stransa intre mai multe staruri precum Gary Oldman, Denzel Washington si Daniel Kaluuya. Iar Frances McDormand, Margot Robbie si alte doua vedete vor lupta pentru titlul de cea mai buna actrita in rol principal.

De partea cealalta a baricadei, stau nominalizarile la Zmeura de Aur, probabil singurele premii pe care nu si le doreste nimeni, iar lista contine nume mari din lumea cinematografica. Printre actorii nominalizati la “premiul” pentru cea mai proasta prestatie a anului sunt Jennifer Lawrence, Tom Cruise si Johnny Depp. Castigatorii Zmeurii de Aur vor fi anuntati pe trei martie, cu o zi inaintea Oscarurilor.