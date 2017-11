Emiratele Arabe Unite vor sa colonizeze planeta Marte in urmatorii ani

La doar trei ani de când a fost înfiinţată, Agenţia Spaţială din Emirate a dezvăluit un proiect extrem de ambiţios - vrea să trimită o sondă pe suprafaţa planetei Marte. Călătoria ar trebui să înceapă în 2020 şi va dura nouă luni. Sonda va fi dotată cu trei instrumente ştiinţifice si, cu ajutorul acestora, cercetătorii vor studia atmosfera marţiană.



Sheikha Al Maskari, managerul proiectelor de inovare: „“Misiunea “Speranţa” va studia atmosfera inferioară, de mijloc şi pe cea superioară şi va încerca să înţeleagă înălţarea gazelor de pe Marte. În momentul de faţă, suntem singurii care facem cercetări pe acest subiect.”



In plus, agenţia a pus bazele proiectului intitulat “Marte 2117”. După cum sugerează şi numele, acesta are ca scop crearea unei colonii umane pe Planeta Roşie - în decurs de un secol.



Sheikha Al Maskari, manager proiecte de inovare: “Vrem să ne ridicăm la nivelul moştenirii înaintaşilor noştri arabi care au fost pionieri în ştiinţe, cu sute de ani în urmă. Vrem să vedem cum putem face un bine lumii.”

Prima etapă a proiectului consta in crearea unui amplu centru de cercetare. Acesta va include un laborator care recreează condiţiile de pe Marte şi care va fi folosit de astronauţi şi de cercetătorii arabi.

Agenţia Spaţială şi-a detaliat planurile în cadrul expoziţiei aeronautice din Dubai.