Emmanuel Macron a discutat la telefon cu Angela Merkel, dupa victoria din alegeri. Ce mesaj i-a transmis Donald Trump

Potrivit AFP, Macron a confirmat ca va merge in curand la Berlin.

Predecesorul sau, Francois Hollande, a mers in Germania chiar in dupa-amiaza investirii.

In primul sau discurs ca presedinte-ales, Macron a transmis un mesaj de unitate Europei. "Voi apara Europa, comunitatea destinelor pe care si-au oferit-o popoarele continentului nostru. Civilizatia noastra este miza, modul nostru de a trai, de a fi liberi, de a ne promova valorile, demersurile comune, sperantele”, a mai aratat el, spunand ca vrea sa amelioreze “relatia dintre Europa si popoarele care o formeaza”.

Intr-un mesaj adresat “popoarelor lumii”, el a dat asigurari ca Parisul se va implica in toate provocarile cu care se confrunta omenirea in prezent.

“Franta va fi in prima linie in lupta impotriva terorismului atat pe teritoriul sau, cat si in actiunile internationale. Oricat va dura aceasta lupta, o vom duce, fara a slabi”, si-a luat angajamentul presedintele-ales.

Presedintele american Donald Trump l-a felicitat pe Twitter pe Emmanuel Macron, care a castigat alegerile prezidentiale din Franta, relateaza Le Figaro.

“Felicitari lui Emmanuel Macron pentru victoria sa mare de astazi (duminica – n.r.), ca viitor presedinte al Frantei. Sunt nerabdator sa colaborez cu el”, a scris liderul de la Casa Alba.

Candidatul En Marche!, Emmanuel Macron, de centru, este noul presedinte-ales al Frantei, arata exit-pollurile. El ar fi obtinut intre 65,1% si 65.9% din voturi.