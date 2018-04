Emmanuel Macron a fost aplaudat furtunos in congresul SUA, unde a tinut un discurs. Acesta si-a exprimat speranta ca Statele Unite se vor alatura din nou Acordului climatic de la Paris - VIDEO

Emmanuel MACRON, PRESEDINTE FRANTA: “In 1778, filosoful francez Voltaire si Benjamin Franklin s-au intalnit la Paris. John Adams povesteste ca dupa ce si-au strans mainile, s-au imbratisat, s-au strans in brate unul pe celalalt si s-au sarutat pe obraji. Poate va aminteste de ceva."

Desi in timpul vizitei s-a abtinut sa-l critice deschis pe Donald Trump, in discursul din Congres, Macron si-a exprimat dezacordul fata de politicile sale. A criticat izolationismul si a subliniat ca omenirea nu are o planeta B pe care sa o lase urmasilor. Asta in conditiile in care Donald Trump pune America pe primul loc si a retras Statele Unite din acordul pentru mediu de la Paris.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTE FRANTA: “Trebuie sa contruim un viitor mai bun pentru copiii nostri, o planeta care sa fie in continuare locuibila peste 25 de ani. Nu avem o planeta B."

Discursul lui Macron a fost aplaudat indelung de congresmeni americani, toti s-au ridicat in picioare, iar multi au strigat "Vive la France!".

Emmanuel Macron a mai declarat ca se asteapta ca omologul sau american, Donald Trump, sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul. Liderul de la Casa Alba urmeaza sa ia o decizie cu privire la dosarul nuclear iranian pe 12 mai. Macron este primul sef de stat pe care Trump l-a invitat intr-o vizita oficiala. Acesta s-a aflat la Washington, cu sotia sa Brigitte Macron, timp de 3 zile.