Emmanuel Macron a obtinut o majoritate zdrobitoare in urma celui de-al doilea tur al alegerilor parlamentare - VIDEO

"În acest moment, preşedintele Republicii Franceze şi prim-ministrul vor putea conta, în noul Parlament, pe o majoritate clară, stabilă şi consistentă, pentru a pune în aplicare priorităţile contractului pe care Emmanuel Macron l-a semnat cu francezii.”

La cei 39 de ani, fiind cel mai tanar sef de stat din istoria Frantei, Emmanuel Macron reuseste sa ia majoritatea absoluta in noul Parlament. Inca in campania electorala a promis ca va reinoi clasa politica si s-a tinut de cuvant. Partidul centrist a obtinut 351 de mandate din cele 577, mult peste necesarul de 289. Printre cele mai noi personaje care au intrat in politica se numara Cedric Vilani, numit de jurnalistii straini un geniu in matematica, un ex sef al fortelor de elita franceza dar si o fosta femeie toreador. Totodata, Partidul Republican, condus de Marine le Pen, ramane principala forta de opozitie din Franta, luand 135 de mandate, aflandu-se astfel la o distanta mare de presedintele Macron.

Marine LE PEN, PRESEDINTE PARTID FRONTUL NATIONAL "Suntem şi vom rămâne apărătorii credincioşi ai poporului francez. Îl vom apăra cum vom putea, la Adunarea Naţională şi la dezbaterile publice."

Iar socialistii, care controlau jumatate din legislativ, acum au reusit sa aduca in Parlament doar 49 de deputati. Cel de-al doilea scrutin al alegerilor a fost marcat de un record de absenta la urne. 57 la suta din francezi nu si-au exprimat optiunea de vot