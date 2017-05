Emmanuel Macron este noul presedinte al Frantei: "Va voi servi cu umilinta, cu forta" - VIDEO

Pe fundalul acordurilor imnului european, Emmanuel Macron a aparut in fata miilor de suporteri adunati pe esplanada din fata Muzeului Luvru, la aproape 2 ore dupa anuntarea rezultatelor estimative.

EMMANUEL MACRON, PRESEDINTE ALES, FRANTA "Misiunea pe care o am, dragi cetăţeni, este imensă şi va începe mâine. Va trebui să muncim asupra vieţii publice, va trebui să ne apărăm vitalitatea democratică, să ne consolidăm economia. Vă voi servi cu umilinţă, cu forţă. Vă voi servi în numele motto-ului nostru: libertate, egalitate, fraternitate. Trăiască Franţa!"

La cei 39 de ani, Emmanuel Macron a devenit cel mai tanar presedinte din istoria Frantei. Spre deosebire de ceilalti candidati, acesta si-a afisat viata privata si a participat la campania electorala, impreuna cu sotia sa, care este cu 24 de ani mai in varsta si este fosta sa profesoara de franceza. Peste 20 de milioane de francezi l-au ales pe Macron, ceea ce inseamna in jur de 66 la suta din voturi. Asta ar insemna o victorie detasata fata de contracandidata, Marine le Pen, care a luat 33 la suta din voturi, adica peste 10 milioane. Dupa ce au aparut rezultatele, Le Pen s-a autoproclamat lider al opozitiei si a declarat ca partidul sau, Frontul National, a devenit prima forta de opozitie in Franta.

Marine LE PEN, PRESEDINTE FRONT NATIONAL "Îl felicit pe Macron, pentru că am în inimă interesul superior al ţării. Îi doresc succes pentru marile provocări prin care va trece Franţa."

Infrangerea a fost primita de le Pen in pasi de dans. Imaginile in care apare aceasta, la scurt timp dupa ce l-a sunat pe Macron ca sa-l felicite au devenit virale pe retelele de socializare.

Si daca pe unele strazi, de exemplu pe Champs Elysee, s-au auzit ropote de aplauze si scandari, pe altele oamenii au iesit la proteste, asa cum s-a intamplat si in primul tur de scrutin. Peste 140 de persoane au fost retinute, dupa ce manifestantii au incendiat cateva automobile si au aruncat cu pietre in politisti.

Un francez din trei a refuzat sa participe la alegeri. Este vorba de peste 24 la suta din alegatori, acest procent fiind cel mai ridicat de la alegerile din 1969. Victoria lui Macron a fost primita cu usurare de liderii europeni, care s-au grabit sa-l felicite. Presedintele ales a primit si un mesaj din partea Kremlinului. Este deosebit de important sa depasim neincrederea reciproca si sa ne unim fortele pentru a asigura stabilitatea si securitatea internationala, a transmis Vladimir Putin.