Emmanuel Macron s-a intalnit cu Angela Merkel. Presedintele francez a lansat un apel la o "reconstructie istorica" a Uniunii Europene - VIDEO

Angela Merkel l-a intampinat pe Emmanuel Macron cu un zambet larg si o calduroasa strangere de mana. In fata cancelariei germane, presedintele francez a fost aclamat de o multime de oameni.

Inaintea discutiilor, cancelarul Germaniei declarase ca nu va dicta Frantei ce sa faca. In plus, Angela Merkel s-a aratat deschisa la propunerea lui Macron pentru reformarea Uniunii Europene, chiar prin modificarea unor tratate. In timpul convorbirii, liderul de la Paris si-a expus clar prioritatile.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTELE FRANTEI ”Prima mea sarcină, pe care i-am reamintit-o doamnei cancelar, este să implementez reformele de care Franţa are nevoie. Nu fiindcă Europa ne-a cerut-o, ci fiindcă Franţa are nevoie de ele. Franţa este în prezent singura ţară mare din Uniunea Europeană care în ultimii 30 de ani nu a reuşit să scape de şomajul în masă.”





Angela Merkel a declarat ca-l va sustine pe noul presedinte francez in deciziile luate.

Angela MERKEL, CANCELARUL GERMANIEI ”Fiecare dintre noi reprezintă interesele propriei ţări, dar interesele Germaniei sunt strâns legate de cele ale Franţei. Germania va fi bine doar dacă Europa este bine, iar Europa va face bine cu o Franţă puternică. Eu şi guvernul meu vom sprijini asta.”

Emmanuel Macron a fost investit duminica in functia de presedinte. Astazi va fi facuta publica componenta noului sau guvern, care va fi condus de Edouard Philippe, membru al Partidului Republicanilor.