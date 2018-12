Emotionat pana la lacrimi, George Bush i-a adus un omagiu tatalui sau decedat, ex- presedintele George Bush Senior, la funeraliile care au avut loc la catedrala nationala din Washington - VIDEO

Emotionat pana la lacrimi, George Bush i-a adus un omagiu tatalui sau decedat, ex- presedintele George Bush Senior, la funeraliile care au avut loc la catedrala nationala din Washington. Toti fostii lideri americani in viata, inclusiv actualul presedinte, Donald Trump au participat la ceremonia religioasa. Sicriul a fost transportat ulterior in Texas, unde Bush Senior va fi inmormantat.