Erdogan a castigat referendumul din Turcia, insa aproape jumatate din voturi sunt impotriva sa. "NU", la Istanbul si Ankara

Seful statului turc urmeaza sa prezideze luni o reuniune a Cabinetului la palatul sau prezidential de la Ankara, in urma referendumului de duminica in favoarea modificarii Constitutiei care sa-i acorde puteri vaste, potrivit postului CNN Turk, citat de Reuters si preluat de News.ro.

Circa 51,4% dintre turci au votat la referendumul de duminica in favoarea extinderii prerogativelor presedintelui Recep Tayyip Erdogan, iar aproximativ 48,6% au votat impotriva, arata rezultatele anuntate dupa numararea tuturor voturilor.

Peste 25 de milioane de turci au votat in favoarea modificarii Constitutiei pentru a-i oferi prerogative sporite presedintelui Recep Tayyip Erdogan, in timp ce peste 23,7 milioane au votat impotriva.

Seful Inaltei Comisii Electorale (YSK) a confirmat victoria taberei “da” la consultarea populara, precizand ca devanseaza tabara “nu” cu aproximativ 1,25 de milioane de voturi, in conditiile in care, la acel moment, ramasesera numai 600.000 de buletine de numarat.

Aproximativ 55,3 milioane de turci au fost chemati la vot, iar rata de participare a fost revizuita la 85%, fata de 86% cat fusese anuntat initial, potrivit YSK.

Principalele doua partide de opozitie, CHP si HDP (prokurd), au denuntat “manipularile” din cursul referendumului si au anuntat ca vor contesta rezultatul scrutinului. Ele au criticat in special o masura anuntata in ultima clipa de Inaltul Consiliu Electoral, care considera valide buletinele care nu au stampila oficiala a sectiilor de vot in care au fost depuse in urna.

Aceasta masura ridica semne de intrebare privind legitimitatea referendumului si “pune intr-un con de umbra decizia natunii”, a subliniat liderul CHP, Kemal Kiliçdaroglu.

In plus, cateva mii de manifestanti care au contestat victoria propunerilor de modificare a Constitutiei au scandat sloganuri ostile lui Edogan in cartierele Besiktas si Kadiköy din Istanbul. Niciun incident nu a fost semnalat la aceste manifestatii.

“NU” LA ISTANBUL SI ANKARA





In pofida victoriei “da” in ansamblul tarii, tabara “nu” a castigat in principalele trei orase: Istanbul, Ankara si Izmir. Si regiunile din sud-estul tarii, cu populatie majoritar kurda, au votat masiv impotriva extinderii prerogativelor sefului statului.

“Este o victorie pentru Erdogan, dar si o infrangere. El a pierdut la Istanbul, acolo unde si-a inceput cariera politica”, devenind primar in 1994, a scris pe Twitter Soner Cagaptay, analist specializat in Turcia la Institutul Washington.

Veniti sa asiste la un discurs al premierului Binali Yildirm, la Ankara, zeci de mii de sustinatori ai AKP si-au strigat bucuria in strada, desi se ateptau la o victorie mai detasata.

“Acest rezultat arata ca o parte din tara nu vrea sa faca tara mai puternica si are o mentalitate europeana, cealalta parte este formata din anatolieni adevarati”, a spus unul dintre ei, Mustafa Umit Unsal.

Revizuirea Constitutiei prevede in special abolirea functiei de premier in favoarea unui “hiperpresedinte”, in conditiile in care Erdogan a fost acuzat deja de derive autoritare de catre criticii sai.

Ce a castigat presedintele Turciei





Dupa referendum, cele 18 amendamente ale Constitutiei vor transforma Turcia dintr-o republica parlamentara intr-o republica prezidentiala. Modificarile includ, printre altele, abolirea functiei de premier.

Astfel, presedintele va numi cabinetul si va avea un numar de vicepresedinti. Parlamentul nu va mai monitoriza ministrii si nu va mai avea dreptul sa initieze motiuni de cenzura.

Presedintele nu va mai fi nevoit sa ramana neutru, ci va putea sa isi mentina afilierea politica. In prezent, presedintele trebuie sa se retraga din partid dupa alegeri.

In plus, seful statului va putea numi patru din totalul de 13 judecatori ai celei mai inalte instante judiciare din tara.

Modificarile vor intra in vigoare dupa alegerile generale din noiembrie 2019.

Turcii din Romania au votat impotriva modificarii Constitutiei





Peste 55% dintre turcii din Romania au votat impotriva modificarii Constitutiei la referendum, iar peste 44,6% au votat in favoarea modificarilor care ar spori puterile presedintelui, arata rezultatele anuntate dupa numararea a 1846 de voturi.

Mai exact, 824 de oameni au votat pentru modificarea Constitutiei, iar 1.022 impotriva.