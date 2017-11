Eruptia unui vulcan in Bali, o importanta atractie turistica din Indonezia, a perturbat traficul aeriaz: "Zeci de zboruri au fost amanate" - VIDEO

Pentru a doua oara in aceasta saptamana, vulcanul Agung de pe insula Bali a erupt. Localnicii au urmarit speriati cum un nor gros de fum s-a ridicat la mii de metri inaltime. Din aceasta cauza, numeroase avioane nu au putut decola. Nemultumiti, pasagerii au cerut explicatii de la companiile aeriene.

”Trebuia sa ne intoarcem in Adelaide, sudul Australiei, in aceasta seara. Dar am inteles ca zborurile au fost anulate. Nu ne-a anuntat nimeni. Suntem foarte dezamagiti.”

Pe de alta parte, reprezentantii aeroportului din Bali spun ca au luat toate masurile pentru confortul pasagerilor.

”Mai multe companii aeriene si-au anulat zborurile, noaptea trecuta. Unii pasageri au fost cazati in hoteluri, altii au zburat cu alte companii aeriene.”

Acest vulcan a erupt si acum cinci zile, fara a se inregistra victime. Insa autoritatile au emis o alerta inca din luna septembrie, din cauza activitatii vulcanului. Atunci 130 de mii de oameni au fost evacuati. O luna mai tarziu, situatia s-a calmat, iar locuitorii s-au intors la casele lor. Vulcanul Agung este unul dintre cei 129 de vulcani activi din Indonezia.