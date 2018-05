Este alerta in Hawaii, dupa ce unul dintre cei mai activi vulcani din lume a erupt. Autoritatile au anuntat ca norul de cenusa a ajuns la 9 mii de metri inaltime si ca aerul este poluat - VIDEO

“E greu.”

Norul gros de fum s-a ridicat deasupra insulei in jurul orei 4 dimineata. Potrivit autoritatilor locale, eruptia a durat doar cateva minute, insa a eliminat o cantitate enorma de gaze toxice. Astazi, zeci de scoli au fost inchise, iar pana in prezent din calea lavei au fost evacuate peste 1500 de persoane.

Autoritatile locale sustin ca vulcanul poate deveni si mai activ in orice moment si se asteapta la o eruptie violenta. Din cauza activitatii intense a acestuia, tot mai putini turisti se incumeta sa viziteze insula. Alerta rosie in Hawaii a fost emisa inca acum doua zile, cand norul de fum a ajuns la o altitudine de 3000 de metri. Acelasi vulcan a mai erupt la inceputul lunii si a provocat mai multe crapaturi in pamant.

Localnicii au fost avertizati ca ar putea avea probleme respiratorii deoarece aerul este poluat. Pana in prezent, peste 40 de case si constructii au fost distruse de lava. In urma unei eruptii a vulcanului in anul 1924, o persoana si-a pierdut viata, iar norul de cenusa s-a simtit in aer timp de 17 zile.