Este iarna in toata regula si in estul Europei. A nins abundent in Romania, Serbia, Bosnia si Croatia. Temperaturile au scazut sub zero grade, iar pe strazi s-a circulat cu dificultate - VIDEO

In judetul Brasov a nins toata noaptea, iar zapada s-a depus intr-un strat gros. Pe strazile inguste, unde utilajele nu au putut intra, localnicii se afunda in nameti. Oamenii au iesit cu lopetile sa curete zapada, la fel ca iarna. Iar ca sa nu inghete in case, localnicii s-au trezit peste noapte ca sa puna lemne pe foc.

Aproape 200 de localitati din judetul Vrancea nu au lumina dupa ce vantul a rupt retelele electrice. Numeroase masini au fost avariate de copacii cazuti peste ele.

Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori in 11 judete. Frigul a ajuns si dincolo de Romania. Capitala Serbiei a fost acoperita de un strat de zapada, iar autospecialele au fost scoase pentru a curata drumurile. Oamenii spun ca nu s-au asteptat la asa o schimbare a vremii.

”A fost o adevărată surpriză având în vedere că ieri era cald. Deodată a început să ningă şi am rămas cu toţii surprinşi. Drumurile sunt acoperite de zăpadă.”

Pentru acest barbat, venit in Serbia din Kuweit, aprilie a insemnat prima zapada pe care a vazut-o in viata sa.

”Este prima data în viaţa când văd zăpadă. Este foarte drăguţ.”

Iarna a luat locul primaverii si in Polonia, Cehia, Croatia sau Bosnia. De trei zile ninge in estul Ucrainei. Familii din peste 200 de localitati stau fara lumina. Soferii isi incearca rabdarea in aceste zile, cand strazile sunt acoperite de zapada, iar anvelopele sunt de vara.

”Am 70 de ani, dar nu am mai văzut aşa ninsori in luna aprilie niciodată.”

Grija cea mare este acum pentru pomii in floare si pentru culturi, in conditiile in care meteorologii anunta ca vremea rea se va mentine cel putin pana in weekend.