Este oficial. Duma de la Moscova a adoptat legea care reduce substantial pedepsele pentru violenta in familie - VIDEO

Proiectul de lege care decriminalizeaza violenta in familie a fost initiat chiar de o femeie, deputata Elena Mizulina. Documentul elimina “bataia in cadrul familiei” din Codul penal al Rusiei si o transforma intr-o infractiune administrativa. Astfel, tatii sau mamele care vor folosi pumnii pentru a-si disciplina copii, se vor alege cu amenzi sau vor sta 15 zile dupa gratii.

Masura este valabila si in cazul barbatilor care isi bat sotiile si invers. Documentul mentioneaza totusi ca violenta in familie va fi sanctionata in acest mod doar daca este pentru prima data si nu se soldeaza cu rani grave.

Olga BATALINA, DEPUTAT: ”În cazurile în care loviturile au fost comise ca urmare a unui conflict emoţional, când oamenii nu intenţionau să-şi facă rău reciproc – în acest caz, pedeapsa administrativă este acceptată.”

Pana acum, legislatia prevedea pana la doia ani de inchisoare pentru violenta in familie. Desi de la o palma – la batai care duc pana la moarte nu e cale lunga, noua lege a fost adoptata cu votul a 380 de deputati pentru si doar trei impotriva. Documentul a fost criticat de activistii pentru drepturile omului.

”Am venit aici pentru că suntem nemulţumiţi de iniţiativa parlamentarilor noştri de a decriminaliza violenţa în familie. Am ieşit în faţa Dumei de Stat în încercarea de a influenţa decizia cu privire la acest lucru.”

Violentele domestice, mai ales cele comise sub influenta alcoolului sunt o problema mare in Rusia. Conform statisticilor, 40 la suta din toate crimele violente sunt comise in familie. Datele mai arata ca in 2015, peste 4 mii de persoane au fost ucise de un membru de familie.

Iar in 2013, peste 9 mii de femei au murit in incidente de violenta in familie. In majoritatea statelor europene au actele de violenta in familie sunt recunoscute ca delicte ce cad sub incidenta prevederilor legii penale doar doua tari europene Spania si Suedia incrimineaza actele de violenta in familie ca delicte specifice.