Este oficial: Libera circulatie in Marea Britanie va fi stopata. Pana cand vor mai putea moldovenii cu pasaport roman sa circule liber in Regat

Lewis a explicat ca Guvernul face in prezent o evaluare a costurilor si beneficiilor migrantilor din UE, raport care va fi gata in septembrie 2018, cu sase luni inainte ca Marea Britanie sa paraseasca oficial Uniunea Europeana. Imigratia si drepturile cetatenilor europeni in Marea Britanie, dupa Brexit, sunt punctele cheie de negociere intre Londra si Bruxelles, cele doua parti nereusind sa ajunga la un punct comun dupa prima runda de discutii.

Ministrii au promis ca vor prelua “controlul granitelor” Regatului, in timpul negocierilor. Intr-o interventie la postul de radio BBC 4, Lewis nu a dat niciun fel de detaliu despre planurile Guvernului de a gestiona imigratia dupa Brexit, limitandu-se sa spuna doar ca totul va fi clarificat spre sfarsitul anului si ca legislatia care va reglementa imigratia va trece prin Parlament in 2018.

Guvernul britanic a promis o perioada de tranzitie pentru implementarea acestei legislatii, dupa Brexit, pentru a evita schimbarile bruste, care ar putea afecta mediul de afaceri.In acest context, Lewis a explicat ca in aceasta perioada reglementarile europene privind libera circulatie nu se vor mai aplica, urmand ca un nou sistem sa fie implementat in primavara lui 2019.

De asemenea, un comitet interministerial va studia “costurile economice si sociale ale migratiei cetatenilor europeani asupra economiei britanice”, impactul asupra competitivitatii si daca vor fi introduse beneficii separate pentru atragerea de migranti inalt calificati. Ministrul pentru Afaceri Interne Amber Rudd declarase anterior ca “ne vom asigura ca vom continua sa-i atragem pe cei care ne aduc beneficii economice, sociale si culturale”. “Dar, in acelasi timp, noul sistem care va reglementa imigratia ne va da posibilitatea sa controlam numarul celor care vin aici, oferind publicului siguranta ca vom aplica noi reguli pentru cei care vin in Marea Britanie, reguli care ne vor ajuta sa mentinem imigratia la niveluri sustenabile”, a explicat Rudd.

Prima runda de negocieri intre Londra si Bruxelles, care a avut loc in Belgia saptamana trecuta, s-a finalizat fara un acord intre cele doua parti pe niciunul dintre subiectele dezbatute.

La sfarsitul celor patru zile de discutii de la Bruxelles, care s-au concentrat pe stabilirea pozitiilor in chestiuni-cheie, seful echipei de negociere a UE, Michel Barnier, a declarat ca exista o “divergenta fundamentala” privind modul de protejare a drepturilor cetatenilor UE care traiesc in Marea Britanie si a britanici din UE dupa Brexit. El a insistat ca CEJ (Curtea Europeana de Justitie) ar trebui sa garanteze drepturile cetatenilor dupa Brexit. “Orice referire la drepturile europenilor implica supravegherea lor de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene”, a spus Barnier intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul britanic pentru Brexit, David Davis.

De asemenea, el a cerut mai multa claritate in legatura cu pozitia britanica privind nota de plata si granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord. Echipele de negociere au discutat despre drepturile cetatenilor, despre granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord si despre nota de plata. UE a avertizat ca discutiile nu vor trece la subiectul relatiei comerciale viitoare dintre Londra si blocul comunitar pana cand nu vor fi facute suficiente progrese in privinta celor trei prioritati stabilite. Cele doua tabere se intalnesc in fiecare luna timp de patru zile.