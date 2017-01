Este oficial: Londra se desparte de UE printr-un “divort dur”. Regatul face compromisuri dureroase ca sa controleze imigratia

May intentioneaza sa lanseze procesul de divort fata de UE pana la sfarsitul lui martie, prin invocarea Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, si sa declanseze astfel un proces de negociere in urmatorii doi ani.

Insa ea trebuie sa tina cont de hotararea Curtii Supreme, care urmeaza sa se pronunte asupra necesitatii de a consulta sau nu Parlamentul inainte sa declanseze Brexitul. Curtea urmeaza sa anunte pana la sfarsitul acestei luni ce decizie a luat.

Presiuni se exercita de mai multe luni asupra premierului pentru ca sa-si dezvaluie strategia cu privire la negocieri, care vor defini viitoarea relatie intre Regatul Unit si Uniunea Europeana.

In discursul de marti, May va indemna Regatul sa ramana unit si sa sustina Brexitul si va pleda pentru oprirea ”insultelor” si ranchiunei intre cei care sustin si cei care se opun Brexitului, au anuntat serviciile ei de la Downing Street.

Insa, potrivit presei britanice, ea va prezenta jaloanele unui Brexit dur - o retragere de pe piata unica, din uniunea vamala si din Curtea Europeana de Justitie, cu scopul de a prelua controlul asupra imigratiei din state UE.

The Sunday Times, care citeaza aceste trei puncte, scrie ca May va anunta ca vrea un ”Brexit dur si cu respectarea regulilor”.

The Sun titreaza despre ”Tripla unda de soc a lui May cu privire la Brexit” si scrie ca premierul va ”arata ca este serioasa anuntand o iesire prin trei lovituri aplicate UE”.

The Sunday Telegraph citeaza o sursa guvernamentala care afirma ca ”oamenii vor afla ca atunci cand ea a spus ca «Brexitul inseamna Brexit» chiar credea acest lucru”.

Downing Street s-a limitat sa spuna ca, in acest discurs, premierul va indemna tara sa ”lase deoparte vechile disensiuni si sa se uneasca pentru a face din Brexit un succes”.

Se pregateste Marea Britanie sa devina paradis fiscal, dupa retragerea de pe piata unica?

Totodata, ministrul finantelor, Philip Hammond, a explicat ca Marea Britanie ar putea trece la un alt model economic si fiscal pentru a-si mentine competitivitatea, dupa ce va parasi Uniunea Europeana si va pierde accesul pe piata unica europeana.

“Ar trebui sa fim capabili sa gasim un acord care sa permita, pe baza de reciprocitate, accesul la pietele noastre respective fara integrarea politica pe care a implicat-o aderarea la UE”, a declarat Hammond, intr-un interviu pentru publicatia germana Welt am Sonntag, scrie Agerpres

Cu doua zile inaintea discursului cheie in care prim-ministrul Theresa May va prezenta planurile guvernului pentru Brexit, Hammond a reiterat ca “mesajul referendumului este acela ca trebuie sa ne controlam politica de imigratie”.

“Chestiunea se refera la libertatea de circulatie pentru a veni la munca, la libertatea de instalare si la libertatea de a infiinta o firma”, a mai spus ministrul.

Marea Britanie “numara 3 milioane de migranti europeni care lucreaza” in aceasta tara si “nu avem somaj, asadar avem in mod clar nevoie sa vina oameni si sa munceasca in economia noastra pentru ca ea sa continue sa functioneze. Dar trebuie sa detinem controlul global”, a mai explicat Hammond.

Intrebat despre posibilitatea ca Marea Britanie sa devina un paradis fiscal, Hammond a avertizat ca, daca tara sa “nu are acces la piata europeana”, ar putea “schimba modelul economic” pentru “a recastiga competitivitatea”.

El a lasat sa se inteleaga ca Marea Britanie ar putea scadea taxele si impozitele pentru companiile cu sediul in aceasta tara, pentru a ramane competitive in pofida taxelor vamale europene.

“Cei mai multi dintre noi care am votat pentru a ramane (in UE) ar dori ca Marea Britanie sa ramana o economie in stil european, cu un sistem de impozitare de tip european, un sistem de reglementare de tip european. Puteti fi insa siguri ca vom face ceea ce trebuie sa facem”, a avertizat el.

Hammond a mai estimat ca, dupa iesirea tarii sale din UE - inevitabila, in opinia sa -, blocul celor 27 de state se va indrepta spre “o mai mare integrare politica” pentru a “mentine succesul euro”, o evolutie pe care Londra nu a dorit-o niciodata.