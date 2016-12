Este orasul lui Mozart, face parte din patrimoniul UNESCO si se lauda cu un desert unic in lume

Incarcat de cultura, istorie si parte a patrimoniul UNESCO este un loc magic, ca o vedere din alta epoca. Daca va convingem sa porniti la drum, nu uitati sa cumparati ciocolata Mozzart si sa incercati un desert cu spuma de ou, unic in lume.

Daca va aflati in Austria, ar fi o idee buna ca in drum spre partiile de ski sa faceti o oprire in Salzburg, macar pentru aceasta priveliste superba. In acest oras s-a nascut Wolfgang Amadeus Mozart si tot aici s-a turnat in 1965 filmul "Sunetul muzicii". Dar sunt multe alte motive pentru care merita sa veniti aici.

Salzburg, sau orasul de sare, se numara printre cele mai cochete orase ale Europei. Ii dau personalitate cladirile elgante, catedralele, castelele medievale si bisericile in stil gotic sau baroc.

Castelul Hohensalzburg troneaza deasupra urbei la 540 de metri inaltime. Poti ajunge la el pe scari sau cu funicularul. Merita vazut, mai ales ca de sus poti admira intreg orasul domul, centrul vechi si raul Salzach. Si ca tot veni vorba de raul care imparte orasul in doua, unul dintre podurile care il traverseaza este plin cu mii de lacate de iubire.

Chiar langa pod ne atrage mirosul de castane coapte. Miros foarte bine. Au un gust grozav, dulce. Din Italia, din muntii Apenini.

Salzurg merita luat la pas, in special in zona veche unde stradutele sunt pline de magazine si restaurante. Aici am gasit casa in care s-a nascut Mozzart in 1756, dar si magazinul in care s-a inventat ciocolata care poarta numele compozitorului.

Este facuta cu mana, aceasta are inauntru crema de martipan, cfrema de alune de padure si ciocolata neagra. Aceasta ciocolata, facuta dupa reteta originala, gasesti doar in salzburg. In acest magazin. Este speciala pentru ca ti se topeste in gura. Este minunata, trebuie sa o incercati. O singura bucata costa 1 euro 20.

Spre seara merita sa iti tragi sufletul intr-un restaurant local. Austriecii au un fel aparte de a te ademeni la masa. In perioada sarbatorilor, incaperile sunt decorate ca o poveste de iarna. Fiecare camera are o anumita tema, iar pofta de mancare vine dupa un Schnapps.

Schnapps acesta este din Tirol, este vintage, cred ac este cel mai bun din autria. Avem si de cirese si de mere. Snapsul sta trei ani intr-un vas de sticla, in pivnita, uneori 4 ani, alteori chiar si zece ani.

Pentru amatorii de vin exista 500 de sortimente iar jumatate sunt austriece.

In materie de desert incercati salzburger nockerl. Un sufle dulce. Gazdele spun ca este pentru o singura persoana. In realitate o portie este atat de mare incat satura vreo 3-4.

Este facut cu spuma de ou, putin zahar, zahar vanilat, fructe de padure dedesubt. Este facuta sub forma de munti, cu o tehnica speciala, apoi o baga la cuptor, se adauga multa iubire, desigur.

Pentru asa ceva merita sa te opresti in Salzburg. Si ca sa va faceti o idee despre cat este de cautat acest desert, intr-un singur restaurant se vind zilnic in jur de 400 de portii.

Odata ce v-ati bucurat de atmosfera din Salzburg, mergeti mai departe. Practic de aici se deschid portile spre raiul schiorilor din muntii Alpi, spre care se indreapta in fiecare iarna si zeci de mii de turisti romani.