Este prapad in China. Tara a fost lovita de o furtuna puternica. Peste 60 de oameni au ajuns la spital, iar un barbat a murit - VIDEO

Rafalele puternice de vant au atins 110 kilometri pe ora. Furtuna tropicala s-a abatut asupra Chinei si a adus ploi abundente. 62 de oameni au cerut ajutorul medicilor, dupa ce au fost prinsi de taifun si s-au ales cu diferite traumatisme. Un sofer de camion a murit. Furtuna a dat peste cap si tansportul naval.

677 de zboruri au fost anulate ori amanate. Asa ca, pasagerii au fost nevoiti sa astepte in aeroporturi ore in sir. Furtuna puternica a lasat in urma pagube materiale insemnate. Au fost smulse acoperisurile caselor si au fost avariate masini, iar vantul puternic a scos arbori din radacini. Echipe de interventie au fost mobilizate pentru a ajuta oamenii, prinsi de taifun. Saptamana trecuta 22 de persoane au murit, din cauza unei alte furtuni.