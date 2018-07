Este sarbatoare in Franta. Sute de mii de oameni au umplut Parisul, pentru a urmari o parada spectaculoasa, de ziua nationala. Zeci de avioane si elicoptere au participat la manifestatie - VIDEO

Traditional, francezii si-au dat intalnire pe Champs-Elysees, la primele ore ale zilei, pentru a urmari parada din centrul Parisului. In aer a plutut un spirit patriotic intens, avand in vedere ca manifestatiile au loc cu doar o zi inainte de finala Cupei Mondiale de Fotbal, in care joaca nationala Frantei. Cu drapele, oamenii au scandat si au sarbatorit impreuna.

Show-ul a inceput odata cu aparitia militarilor. Au fost 4,290 la numar si au defilat in fata spectatorilor, creand o atmosfera de neuitat. 220 de vehicule au fost aduse la parada.

Spre deliciul publicului, 64 de avioane si 34 de elicopere au survolat cerul, demonstrand acrobatii. Sute de mii de oameni au urmarit spectacolul, scrie presa straina, asa ca trupe militare au fost mobilizate sa patruleze pe Champs-Elysees.

In tribune, a stat presedintele francez si prima doamna. Cu doar cateva ore inainte de parada, Emmanuel Macron a anuntat ca va mari bugetul armatei nationale si a semnat documentele prin care ia decizia de a creste cheltuielile cu 2 la suta din produsul intern brut.

Autoritatile anunta ca sarbatoarea va dura pana seara tarziu si se va incheia cu focuri de artificii la Turnul Eiffel.

Show-ul de lumini a fost numit “Parisul intampina lumea”. Pentru francezi, aceasta zi are o insemnatate deosebita. Pe de o parte, inceperea revolutiei franceze si caderea Bastiliei si, pe de alta parte, sarbatoarea federatiei. In 1880, ziua 14 iulie a fost declarata Ziua Frantei.