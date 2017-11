Specialistii straini sustin ca ar putea anunta alerta medicala in zona. De vina ar fi gradul foarte inalt de poluare. Din cauza cetii dense, in aceste zile au avut loc sute de accidente. Autoritatile au indemnat oamenii sa poarte masti si sa nu iasa din casa. Mai ales, au de suferit cei care sufera de astm ori afectiuni ale inimii. Norul toxic a ajuns si in Pakistan.