Este stare de urgenta la Los Angeles. Peste 2 mii de hectare de padure si vegetatie au fost cuprinse de un incendiu urias: 500 de salvatori lupta cu flacarile - VIDEO

Misiunea pompierilor devine si mai dificila, odata ce rafalele puternice de vant incurajeaza flacarile uriase. Oamenii care locuiesc in apropiere de metropola au fost nevoiti sa fuga, pentru a se salva. Si-au lasat in urma casele si toate bunurile. In jur de 500 de salvatori au fost mobilizati sa lupte cu focul. Acestia au primit intariri din aer.

Mai mult, salvatorii au fost mobilizati la evacuarea a peste 700 de persoane. Zeci de autostrazi au fost inchise, dar si numeroase institutii publice. Potrivit presei straine, peste 2 mii de hectare de vegetatie si padure au fost cuprinse de flacari. Incendiul este considerat cel mai grav din istoria orasului.