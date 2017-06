Este ultima zi in care europenii au platit tarife suplimentare de roaming, folosind telefonul mobil in alte tari ale Uniunii Europene - VIDEO

Astazi a fost ultima zi in care europenii au platit tarife suplimentare de roaming, folosind telefonul mobil in alte tari ale Uniunii Europene. De maine, taxele vor fi eliminate, iar asta le va permite utilizatorilor sa telefoneze, sa trimita SMS-uri si sa foloseasca date pe mobil atunci cand calatoresc in UE, la acelasi cost ca in tara de origine.