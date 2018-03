Este Vladimir Putin cel mai bogat om al planetei? Palatul secret de un miliard de dolari si yacht-ul de 500 de milioane, indicii in acest sens - GALERIE FOTO

Vladimir Putin va ramane la Kremlin inca 6 ani. Unul dintre cei mai puternici oameni ai lumii, Putin ar putea fi si cel mai bogat, scrie publicatia americana Business Insider.

Business Insider scrie ca Forbes nu a putut estima averea lui Putin, dar ca exista indicii care trimit la faptul ca acesta ar fi cel mai bogat pamantean.

Cunoscuta revista scrie despre palatele si numeroasele avioane si yachturi ale presedintelui rus, dar si despre colectia sa impresionanta de ceasuri si bijuterii.

Oficial, Putin are un salariu anual de circa 1300.000 dolari americani si traieste intr-un apartament. Neoficial, averea sa, potrivti fostului consultat Stanislav Belkovsky, este de peste 70 de miliarde de dolari! Un alt specialist, critic al lui Putin, Bill Browder, sustine ca acesta ar avea o avere chiar mai mare, de pana la 200 de miliarde dolari. Asta in timp ce Jeff Bezos stationeaza momentan la 125 miliarde.

Business Insider scrie ca exista legaturi controversate intre numele lui Vladimir Putin si al unor proprietati incredibil de scumpe, cum ar fi un palat de 1 miliard de euro din Rusia, cu sali de cinema, heliport pentru 3 elicoptere si alte numeroase facilitati.

De asemenea, Boris Nemtsov, un fost critic al lui Putin, asasinat la Moscova, sustinea in trecut ca presedintele rus ar detine numeroase avioane, elicoptere si yachturi. 58 de aparate diferite de zbor, inclusiv un Dassault Falcon, i-ar apartine acestuia.

Despre unul dintre avioanele vedeta ale lui Putin se spune ca are o cabina de zbor care a costat 11 milioane de dolari, fiind placata cu bijuterii scumpe. De asemenea, toaleta ar fi costat 100.000 dolari!

Putin ar mai avea cateva yachturi de lux, intre care Rossiya, un vas modernizat in 2005, al carui pret se ridica la 1.2 miliarde dolari!

Vasul Olympia i-a fost daruit lui Putin de oligarhul Roman Abramovich, cunoscut patron al lui Chelsea. Acesta are 57 de metri si costa 35 de milioane de dolari.

Colectia de ceasuri a lui Putin este evaluata la peste 600.000 dolari si include modele unice precum A. Lange & Sohne Turbograph Perpetual "Pour Le Merite".

In trecut, Putin ar mai fi avut cateva ceauri Blancpain, pe care le-a dat "de pomana". Doua dintre ele, in valoare de 10.000 dolari fiecare, au ajuns la un baietel din Siberia si la un muncitor dintr-o fabrica.

Potrivit "Russia Beyond the Headlines", Putin are de peste 10 ani un stilist personal, care ii croieste costumele. Un costum pleaca de la 5.500 dolari.

Vladimir Putin si Kremlinul au negat vehement, de fiecare data, aceste zvonuri.