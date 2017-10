Soferul si asistentul oficialului s-au stins pe loc in urma accidentului. Potrivit presei straine, s-a intamplat in jurul orei 7, in aceasta dimineata, la 30 de kilometri de capitala Bishkek. Prim-ministrul se indrepta spre orasul Talas, pentru a vedea daca sunt gata sectiile de vot, pentru alegerile prezidentiale din Kargastan, din 15 octombrie. Soferul camionului a fost internat la spital. Temir Djumakadarov avea 38 de ani si a ocupat fotoliul de premier in luna august a acestui an.