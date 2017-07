Europa, cuprinsa de incendii si seceta din cauza temperaturilor ridicate. Papa a cerut inchiderea fantanilor de la Vatican

Focurile au devorat paduri din regiunea Provence si de pe insula Corsica, si se indreapta amenintator spre statiunile Saint Tropez si Nisa.

Italia este si ea afectata de seceta prelungita. Situatia l-a determinat pe Papa Francisc sa ceara inchiderea fantanilor de la Vatican pentru a evita risipa de apa.

Focurile, unele dintre cele mai violente din cate isi amintesc localnicii au mistuit zone intinse de padure.

Insula Corsica, orasul Carros, aflat aproape de Nisa si statiunea Saint Topez sunt in pericol. In Croix Valmer, o padure este mistuita de flacari sub privirile turistilor aflati la plaja.

In Carros, la nord de Nisa, incendiul a mistuit o casa, cateva masini si un depozit, iar autoritatile au evacuat persoanele aflate in zonele de risc.

In insula Corsica, infernul s-a intins pe 900 de hectare. Peste 2000 de pompieri, ajutati de 19 avioane incearca din rasputeri sa stinga flacarile. "Lupta va fi foarte, foarte lunga in aceasta noapte", anticipeaza seful fortelor de aparare civile din tara.

Si in Italia, situatia este extrem de grava. Tara trece printr-o perioada de seceta prelungita, iar Papa Francisc a decis ca toate fantanile de la Vatican, inclusiv cele din Piata Sf. Petru, sa fie inchise, pentru a nu risipi apa.

Purtator de cuvant Vatican, Greg Burke: "Decizia este conforma cu principiile Papei legate de protejarea mediului. Nu poti face risipa si daca e nevoie, trebuie sa fii gata sa faci sacrificii."

Niciun strop de apa nu va mai curge asadar la cele 100 de fantani de la Vatican, inclusiv cele din faimoasele sale gradini.

Autoritatile italiene spun ca aceasta vara este una dintre cele mai secetoase din ultimii 60 de ani. Situatia este atat de dramatica, incat la autoritatile din Roma vor decide pana la sfarsitul saptamanii daca vor rationaliza sau nu apa.