Europa ingheata de frig. In unele tari a fost emis cod rosu de vreme rea, iar pana acum, 48 de persoane s-au stins din cauza gerului - VIDEO

Primavara a venit cu temperaturi extrem de scazute si viscol in multe tari din Europa. Valul de frig siberian nu se lasa dus, asa ca in Marea Britanie, Irlanda si Franta numeroase regiuni se afla sub cod rosu de vreme rea. Frigul a inchis scolile si continua sa provoace haos in transporturi. A crescut si bilantul victimelor - 48 de oameni au murit din cauza gerului.