Europa, lovita de temperaturi extreme de peste 46 de grade Celsius - VIDEO

Toropiti de caldura, mii de oameni din sudul Spaniei au cautat racoarea in Marea Mediterana. La Malaga, un orasel de litoral, plajele au fost aglomerate. Zonele de sud s-au aflat in acest week-end sub avertizare de temperaturi extreme iar temperaturile au atins nivelul maxim in orasul El Granado, unde termometrele au indicat 46,6 grade Celsius.

Unii turisti au decis sa-si scurteze vacantele. Un neamt va pleca acasa mai devreme decat planifica, acesta spune ca si in Germania este cald, insa nu mai rau decat aici. Codul rosu de canicula s-a mentinut duminica si in 11 districte din Portugalia. Insa recordul absolut de 47,3 grade Celsius, stabilit in 2003 a ramas in vigoare.

“Am ajuns ieri dupa-amiaza, erau in jur de 43 de grade. Petru a stat in hotel dar eu am zis ca merg sa ma plimb. Dar m-am intors foarte rapid.”

Opt localitati din centrul, sudul si estul Portugaliei si-au depasit recordurile de caldura. Cel mai cald a fost intr-un mic orasel aflat la nord de Lisabona, unde miercuri temperaturile au urcat pana la 45,2 grade Celsius.

“Am incercat sa ne asezam pentru a face poze dar era foarte fierbinte jos asa ca am mers mai departe.”

In Finlanda, un supermarket si-a invitat 100 de clienti sa doarma pe coluare in aer conditionat. Reprezentantii magazinului le-au oferit o gustare inainte de culcare iar dimineata i-au invitat pe oameni la micul dejun.