Europa se inarmeaza de teama Rusiei lui Putin. Suedia introduce armata obligatorie, iar Estonia antreneaza paramilitari

Suedia a luat, in urma cu sapte ani, decizia de a renunta la stagiul militar obligatoriu, dar recentele actiuni ale Rusiei in Ucraina au schimbat perceptia publica pe aceasta tema. Suedia nu este membra NATO, dar, la fel ca Finlanda, colaboreaza indeaproape cu alianta.

Peter Hultqvist, ministrul suedez al apararii: “Acesta este un semnal ca Suedia este pregatita sa isi intareasca capacitatile militare. Este in linie cu planurile parlamentului de a intari fortele armate pana in 2020."

Legea data de guvernul suedez prevede reintroducerea stagiului militar obligatoriu de la 1 ianuarie 2018. 13 mii de tineri care implinesc anul acesta 18 ani, atat baieti, cat si fete, vor fi supusi unor teste fizice si psihologice. Dintre ei vor fi selectati doar patru mii, in special cei care prezinta entuziasm fata de aceasta profesie. Si nu ar fi putini.

Rebecca, eleva: "Chiar as vrea sa ma alatur armatei. Ce se intampla in momentul de fata cu Rusia este inspaimantator. Cred ca Suedia ar trebui sa aiba o armata mai mare daca tii cont de ce se intampla acum in lume."

Estonienii fac si ei pregatiri, cu privirea atintita tot spre Moscova. 13 mii de barbati si femei s-au inscris in organizatia de voluntari "Liga Estoniana de Aparare". Toti spera sa fie chemati in ajutor in cazul in care tara ar fi atacata. Zilele acestea au participat la exercitii de amploare.

Margus Tsahkna, ministrul estonian al apararii: "Le transmitem rusilor un mesaj foarte clar, si anume, ca putem vorbi aceeasi limba ca Putin, adica suntem pregatiti de lupta. "

Alianta primeste semnale bune si de peste Atlantic. Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO: "La fel ca presedintele Reagan, Trump a inteles ca, pentru a reda maretia Americii, trebuie sa negocieze cu rusiii de pe o pozitie de forta [...] "Europenii nu stau bine la capitolul strangere de informatii, supraveghere, recunoastere si transport. De fapt, europenii au mai multi soldati decat americanii, insa nu ii pot muta eficient. Pentru europeni, acestea sunt prioritatile."