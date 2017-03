Europarlamentarii cer Comisiei Europene sa impuna introducerea vizelor pentru cetatenii americani

Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, Comisia Europeana e obligata prin lege sa impuna, temporar, vize cetatenilor americani si cer Executivului european sa ia masurile legale necesare "in interval de doua luni".

Potrivit mecanismului reciprocitatii vizelor, daca o tara terta refuza sa ridice vizele pentru cetatenii unei tari UE in interval de doi ani de cand respectiva tara depune o notificare in acest sens, Comisia Europeana poate decide sa impuna vize pentru cetatenii tarii respective, pentru o perioada de un an.

In prezent, cetatenii Bulgariei, Croatiei, Ciprului, Poloniei si Romaniei nu pot intra pe teritoriul SUA fara viza, dar cetatenii americani pot intra in orice tara UE fara viza.

Nu este pentru prima data cand in spatiul european se vorbeste despre posibilitatea reintroducerii vizelor pentru cetatenii americani, daca SUA nu ridica la randul lor vizele pentru toate statele membre UE.

In decembrie 2013, parlamenrul European a adoptat si un Regulament care prevede introducerea vizelor pentru orice stat ai carui cetateni circula liber in Europa, dar care la randul sau nu acorda aceleasi privilegii tuturor celor 28 de tari comunitare.

"Comisia Europeana ia foarte in serios principiile reciprocitatii si solidaritatii, iar noul mecanism arata asta. Comisia va analiza foarte atent orice cerere, dar va trebui sa decida daca urmatorul pas poate include o astfel de solutie", declara, la acea vreme, Michele Cercone, purtator de cuvant al comisarului pentru afaceri interne Cecilia Malmstrom.

Teoretic, SUA aveau sase luni la dispozitie sa ridice vizele pentru romani, polonezi, croati, bulgari si ciprioti. Practic, nici dupa mai bine de doi ani situatia nu s-a schimbat.

Departamentul de Stat al SUA a avut o reactie dura la acea vreme, dupa decizia luata in PE: "Suntem ingrijorati ca noua regula poate impune viza pentru toti cetatenii din statele care nu ofera circulatie libera tuturor europenilor. Legislatia poate afecta negativ oamenii de afaceri americani, dar si turistii care calatoresc in UE, iar daca se vor aplica vize pentru ei, masura ar putea duce la impunerea vizei pentru toti europenii care vor sa calatoreasca la randul lor in SUA, potrivit tratatelor de reciprocitate, or asta ar incetini revenirea economica atat in Europa, cat si in Statele Unite", se arata intr-o declaratie a reprezentantilor Departamentului de Stat al SUA, pentru Stirile ProTV.

De altfel, autoritatile americane au sustinut, in repetate randuri, ca SUA ar fi dispuse sa elimine restrictiile pentru romani doar daca procentul de refuz la interviurile pentru viza va scadea sub 3% - fata de peste 10%, cat a fost in anii anteriori.

