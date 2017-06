Europol: Arestarile legate de "terorismul jihadist"; s-au dublat in doi ani in Uniunea Europeana

In 2016, 718 persoane suspectate de infractiuni legate de ”terorismul jihadist” au fost arestate, fata de 395 in 2014, potrivit raportului cu privire la terorism in UE publicat de Europol.

Cele mai multe dintre totalul de 1.002 arestari in legatura cu ”activitati teroriste” au avut loc in Franta (456), Marea Britanie (149) si Spania (120).

Numarul atacurilor jihadiste a scazut de la 17 in 2015 la 13 in 2016 - dintre care sase legate de gruparea Statul Islamic.

In ansamblul Uniunii, 142 de persoane au fost ucise in atentate anul trecut, dintre care 135 in atacuri jihadiste.

”Niciodata, anterior, nevoia de impartasire a informatiilor nu a devenit mai evidenta ca in acesti ultimi doi ani”, din cauza acestor atacuri teroriste jihadiste in Europa, a declarat Rob Wainwright, directorul Europol, citat intr-un comunicat.

Cele 142 de atacuri - inclusiv cele care au esuat sau au fost dejucate - au fost semnalate de opt state membre UE, dintre care peste jumatate (78) de Marea Britanie, 23 de Franta, 17 de Italia si 10 de Spania.

Marea Britanie a fost insangerata recent de atentatul de la Londra, soldat cu opt morti, pe 3 iunie, dar si de atentatul sinucigas de pe 22 mai de la Manchester, soldat cu 22 de morti, la iesirea de la un concert al vedetei americane pop Ariana Grande.

”Victimele erau de numeroase nationalitati” pe London Bridge si in cartierul Borough Market, a subliniat comisarul european insarcinat cu Securitatea Julian King, citat in comunicat.

”Teroristii nu respecta si nu recunosc frontierele”, a adaugat el. ”In vointa noastra de a lupta impotriva lor, este necesar sa ne reiteram hotararea de a coopera prin impartasirea informatiilor si expertizei”.

Femeile si tinerii adulti, uneori inclusiv copii, joaca un ”rol operational tot mai important in realizarea activitatilor teroriste in mod independent in UE”, remarca Europol.

Aproape o treime dintre persoanele arestate aveau varsta de pana in 25 de ani, iar una din patru persoane arestate (26%) era o femeie, fata de 18% in 2015.

Explozivi au fost utilizati in 40% din atacuri.

Cu toate acestea, precizeaza Europol, un numar mare de atentate nu a avut legatura cu jihadismul.

”Majoritatea atacurilor (99) in care o filiatie terorista a putut sa fie identificata erau comise de extremisti nationalisti si separatisti”.

Grupari disidente republicane din Irlanda de Nord au fost implicate in 76 dintre aceste atacuri, raporteaza Europol.

In plus, numarul atacurilor comise de extremisti violenti de stanga este in crestere incepand din 2014, cu un total de 27 anul trecut, dintre care 16 in Italia, potrivit raportului.

Centrul european de lupta impotriva terorismului al Europol si-a oferit sprijinul in 127 de anchete efectuate in cadrul luptei impotriva terorismului in 2016, ”ceea ce ofera un indiciu clar al cresterii activitatii jihadiste”, subliniaza Biroul european al politiilor.